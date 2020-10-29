В Калтасинском районе мужчина исколол ножом родственницу

В Башкирии в результате пьяной ссоры произошла очередная трагедия. В Калтасинском районе республики от рук 40-летнего родственника пострадала 45-летняя женщина.
За медицинской помощью обратилась жительница деревни Киебак с ножевыми ранениями. Сотрудники полиции выяснили, что причиной этого снова стал алкоголь. Родственники совместно употребляли спиртные напитки. После распития поссорились. И мужчина стал доказывать свою правоту ножом. Он нанёс женщине несколько ударов, к счастью, не смертельных.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.