В Кармаскалинском районе мужчина сжег своего знакомого

Кармаскалинский район | 29 окт 2020 | 16:28

В Башкирии вынесли приговор 35-летнему жителю Кармаскалинского района. Как сообщает Следственный комитет по Башкирии, мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».



18 января 2019 года из больницы в следственный отдел поступило сообщение о смерти 53-летнего мужчины от полученных ожогов. Мужчина был госпитализирован 1 января 2019, очевидцы заявляли, что он получил ожоги по собственной неосторожности, когда разжигал печь.







Однако следствием и судом было установлено, что днем 1 января 2019 года пьяный подсудимый был в гараже дома своего отца, где временно проживал потерпевший, который помогал отцу по хозяйству. Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов поленом по различным частям тела. Второй мужчина, который также проживал в данном гараже, попытался остановить злоумышленника, но в ответ также получил несколько ударов поленом. Подсудимый потащил потерпевшего к выходу, где вылил на него легковоспламеняющуюся жидкость и поджег его одежду, затем сосед потерпевшего по гаражу и сам подсудимый потушили пламя снегом. Потерпевший был госпитализирован, однако впоследствии скончался. Подсудимый пригрозил свидетелю ничего не рассказывать о случившимся, а представить все как несчастный случай, после чего скрылся. Однако в ходе допроса свидетель рассказал о произошедшем.

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Фото: СК по РБ

Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.