В МВД Башкирии рассказали подробности пропажи девочки из Ишимбая

Ишимбайский район | 29 окт 2020 | 18:48

Пропавшая в Ишимбае 13-летняя Карина Зайцева сбежала из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Об этом рассказали приятели девочки.



Уточняется, что девочка пропала из учреждения ночью 29 октября. Ранее подросток проживала в приюте и в приемной семье. До этого школьница так же неоднократно сбегала и жила на улице.







В МВД по РБ подтвердили, что Карина самовольно покинула место проживания.

«На данный момент девочка не найдена. В полицию действительно поступило сообщение, что она ушла из учреждения. Сейчас ведется ее розыск», – сообщили ГорОбзор.ру в пресс-службе МВД по РБ.

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Фото: отряда «Отклик»

Также в полиции отметили, что школьницу планируют найти к утру.