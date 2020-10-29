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В МВД Башкирии рассказали подробности пропажи девочки из Ишимбая

В МВД Башкирии рассказали подробности пропажи девочки из Ишимбая

Ишимбайский район | 29 окт 2020 | 18:48

Пропавшая в Ишимбае 13-летняя Карина Зайцева сбежала из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Об этом рассказали приятели девочки.

Уточняется, что девочка пропала из учреждения ночью 29 октября. Ранее подросток проживала в приюте и в приемной семье. До этого школьница так же неоднократно сбегала и жила на улице. 



В МВД по РБ подтвердили, что Карина самовольно покинула место проживания.

«На данный момент девочка не найдена. В полицию действительно поступило сообщение, что она ушла из учреждения. Сейчас ведется ее розыск», – сообщили ГорОбзор.ру в пресс-службе МВД по РБ.
Также в полиции отметили, что школьницу планируют найти к утру.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: отряда «Отклик»

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