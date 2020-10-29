В Бурзянском районе в квартире обнаружили школьницу без сознания

Бурзянский район | 29 окт 2020 | 21:20

В Башкирии спасают 16-летнюю девочку, которая решилась на суицид прямо в собственной квартире.



16-летнюю девушку нашли в бессознательном состоянии в одном из домов в населенном пункте в Бурзянском районе республики, сообщает издание «КП-Уфа». По предварительным данным, школьница решила самостоятельно уйти из жизни, но не смогла реализовать идею до конца. В итоге девушку доставили в местную больницу, где врачи оказали ей первую помощь.







С места происшествия стражи изъяли предметы, с помощью которых школьница хотела свести счеты с жизнью.



Ранее сообщалось о том, что в городе Октябрьский под окнами дома нашли тело молодой мамы.





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