Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пьяный мужчина угнал у коммунальщиков «КамАЗ»

В Уфе пьяный мужчина угнал у коммунальщиков «КамАЗ»

В Уфе пьяный мужчина угнал у коммунальщиков «КамАЗ»

Уфа | 30 окт 2020 | 09:13

40-летний житель Башкирии угнал «КамАЗ» у работников коммунальной службы Уфы.

Курьезный инцидент произошел поздней ночью 28 октября. В полицию обратился сотрудник коммунальной службы одного из районов Уфы, который сообщил, что с парковки его учреждения пропал грузовик. На место выехала оперативная группа.



Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что горе-угонщика удалось задержать буквально через 20 минут. 40-летний мужчина за рулем чужого грузовика был сильно пьян и не смог объяснить, почему среди ночи решил угнать тяжелую технику. Примечательно, что он смог проехать на грузовике всего 10 метров.


В отделении полиции угонщик во всем признался. По факту неправомерного завладения автотранспортом стражи порядка возбудили уголовное дело.


Ранее сообщалось о сбое в работе портала "Госуслуги", который вызвал вызвал очереди у подразделения ГИБДД в Уфе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: