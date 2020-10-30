В Ишимбае будут судить бизнесмена, который пытался подорвать конкурента

Ишимбайский район | 30 окт 2020 | 09:56

Сотрудники следственного комитета Башкортостана завершили работу над уголовным делом в отношении 34-летнего жителя Ишимбайского района. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, незаконном изготовлении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении и повреждении имущества путем взрыва, а также незаконном хранении, перевозке и ношении взрывчатого вещества.Мужчина затаил обиду на конкурента по бизнесу в сфере установки газового оборудования в частных домах. Предприниматель заявил в полицию, что его фирма использовала поддельные документы, и конкурент решил ему отомстить.







Как сообщила пресс-служба следкома Башкортостана, злоумышленник изготовил самодельную бомбу и в ночь с 12 на 13 августа 2019 года установил ее на калитку забора жертвы – в переулке Кутузова в Стерлитамаке.



Утром 13 августа около 6 часов 20 минут 71-летний предприниматель вышел из дома и открыл калитку, после чего произошел взрыв. К счастью, ему удалось выжить – здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести. Стражи порядка смогли установить личность подозреваемого – во время обыска у него обнаружили фрагменты корпуса и другие элементы взрывного устройства.



Также правоохранители установили, что он вместе с 31-летний другом самостоятельно изготовили гладкоствольное однозарядное ружье калибра 410. Обвиняемый своей вины не признал, однако вскоре материалы уголовного дела направят для рассмотрения в суд.

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