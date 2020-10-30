Уфимские полицейские задержали автослесарей, занимавшихся грабежом машин | видео
Уфа | 30 окт 2020 | 10:34
Полицейские Уфы задержали двоих приятелей, подозреваемых в серии краж из автомобилей и автобусов. Добычей грабителей становились аккумуляторы, инструменты регистраторы и радиостанции.
23-летний белебеевец и его 28-летний бирянин попали в поле зрения оперативников после очередной автомобильной кражи. Накануне в Демском районе города был ограблен автобус ПАЗ. Подозреваемых на их автомобиле остановили в Сипайлово.
Только предварительно установлено, что молодые люди совершили около двадцати краж из автобусов и грузовиков. Брали все, что могли быстро снять и унести.
Похищенные из автобусов несколько радиаторов и аккумуляторов сданы в пункт приема металла в Орджоникидзевском районе Уфы. Часть похищенного уже изъята.
Кроме аккумуляторов, воришки забирали видеорегистраторы, инструменты, тахографы, радиостанции. География преступлений распространяется на весь город – от Демы до п. Максимовка в Калининском районе и промзоны.