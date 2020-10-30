Пьяный житель Нуримановского района едва не сгорел в собственном доме

Благодаря пронзительному сигналу пожарного извещателя в селе Байгильдино Нуримановского района удалось избежать трагедии.
Все случилось еще 11 сентября, но о происшествии стало известно недавно во время подомового обхода сельчан сотрудниками центра профилактики пожаров госкомитета республики.
Местные жители услышали сигнал извещателя из соседского дома. Оказалось, что хозяин дома уснул пьяным с сигаретой в руках, отчего загорелся матрас. Когда соседи открыли дверь, дым уже заполонил комнаты, а мужчина крепко спал. К счастью, незадачливого сельчанина разбудили, и он остался невредим.