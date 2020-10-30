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Пьяный житель Нуримановского района едва не сгорел в собственном доме

Пьяный житель Нуримановского района едва не сгорел в собственном доме

Нуримановский район | 30 окт 2020 | 10:51

Благодаря пронзительному сигналу пожарного извещателя в селе Байгильдино Нуримановского района удалось избежать трагедии.



Все случилось еще 11 сентября, но о происшествии стало известно недавно во время подомового обхода сельчан сотрудниками центра профилактики пожаров госкомитета республики.

Местные жители услышали сигнал извещателя из соседского дома. Оказалось, что хозяин дома уснул пьяным с сигаретой в руках, отчего загорелся матрас. Когда соседи открыли дверь, дым уже заполонил комнаты, а мужчина крепко спал. К счастью, незадачливого сельчанина разбудили, и он остался невредим.


Напомним, ранее сообщалось о трагедии в Федоровском районе. В пожаре погибла женщина с двумя детьми.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: госкомитет РБ по ЧС

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