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В Уфе пропала 13-летняя девушка Камилла Алпарова

В Уфе пропала 13-летняя девушка Камилла Алпарова

Уфа | 30 окт 2020 | 11:36

В Уфе полиция разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Камиллу Алпарову. Как сообщает МВД по РБ, девочка ушла 28 октября 2020 года из дома по улице Шота Руставели, 39.



Пропавшей на вид 15-17 лет, рост 173 сантиметра, среднего телосложения, лицо круглое, глаза зеленые, нос прямой, губы тонкие, волосы темные. Была одета в пятнистую бордово-красную толстовку, синюю кепку, темные кроссовки, синие брюки. Особые приметы: ожог на правой ноге, прихрамывает, зубы желтые, картавит.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба обратиться в отдел полиции №5 по Уфе.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе трагически скончалась преподаватель медуниверситета Галия Тимирханова.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ

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