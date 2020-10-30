В Уфе пропала 13-летняя девушка Камилла Алпарова

В Уфе полиция разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Камиллу Алпарову. Как сообщает МВД по РБ, девочка ушла 28 октября 2020 года из дома по улице Шота Руставели, 39.
Пропавшей на вид 15-17 лет, рост 173 сантиметра, среднего телосложения, лицо круглое, глаза зеленые, нос прямой, губы тонкие, волосы темные. Была одета в пятнистую бордово-красную толстовку, синюю кепку, темные кроссовки, синие брюки. Особые приметы: ожог на правой ноге, прихрамывает, зубы желтые, картавит.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба обратиться в отдел полиции №5 по Уфе.