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Авария в Уфе: автомобиль скорой помощи столкнулся с Audi Q7, пострадали медработники

Авария в Уфе: автомобиль скорой помощи столкнулся с Audi Q7, пострадали медработники

Уфа | 30 окт 2020 | 12:06

Микроавтобус Mercedes-Benz с бригадой скорой помощи и Audi Q7 столкнулись около 6 утра в пятницу, 30 октября, в Уфе. Об аварии, которая произошла на пересечении улиц Маршала Жукова и Новоженова, сообщила пресс-служба городского отдела ГИБДД Башкирии.



«В ДТП пострадали пассажиры – медицинские работники: 24-летний молодой человек получил ушибы, 59-летняя женщина с серьёзными травмами головы госпитализирована», – уточнили в ведомстве.

Известно, что машина скорой помощи двигалась с включенными маячками по улице М. Жукова, а кроссовер – по улице Новоженова. От удара карета скорой помощи опрокинулась на бок. 

Ранее сообщалось о ДТП в Кармаскалинском районе. Здесь водитель автомобиля сбил человека и украл тело с места ДТП.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД РБ

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