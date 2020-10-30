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Проживавшего в Башкирии молодого парня застрелили, при нападении на отдел полиции в Татарстане

Проживавшего в Башкирии молодого парня застрелили, при нападении на отдел полиции в Татарстане

| 30 окт 2020 | 12:52

В республике Татарстан минувшей ночью при нападении на сотрудников полиции был застрелен 16-летний юноша. Как удалось выяснить «КП-Уфа», ранее подросток проживал вместе с родителями в башкирском городе Нефтекамске – оттуда родом, как минимум, его мать.



Как сообщают коллеги из «КП-Казань», инцидент произошел ночью 30 октября. Парень бросал «коктейль Молотова» на парковку отдела полиции деревни Кукмора, где стояли служебные машины. Убегавшего с места преступления юношу заметил участковый. Он бросился за ним вместе с дежурившим в ту ночь сотрудником МВД.

Полицейские нагнали молодого человека у реки Нурминка. Тот стал угрожать правоохранителям ножом, не реагируя на предупредительные выстрелы. Холодным оружием подросток ранил сотрудника, и тогда они применяли табельное оружие и застрелили его.


В Следственном комитете по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее убитый парень попадал в поле зрения полиции как гражданин, склонный к экстремизму.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе полицейские задержали автослесарей, занимавшихся грабежом машин.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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