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Авария в Уфе: внедорожник опрокинулся, столкнувшись с другим автомобилем

Авария в Уфе: внедорожник опрокинулся, столкнувшись с другим автомобилем

Уфа | 30 окт 2020 | 14:17

ДТП-«перевертыш» произошло накануне, 29 октября, в столице Башкортостана. Около 17:25 минут на перекрестке улиц Баязита Бикбая и Сипайловская столкнулись «Ford Mondeo» и «Chevrolet Trailblazer GMT360».

Как рассказали в ГИБДД, 25-летний житель Нефтекамска за рулем Ford, поворачивая с улицы Сипайловская на улицу Бикбая, столкнулся с едущей во встречном направлении Chevrolet Trailblazer. От удара внедорожник опрокинулся.



В результате травмы различной степени тяжести получила 28-летняя автоледи — водитель Chevrolet.

Ранее произошло еще одна в авария в Уфе: автомобиль скорой помощи перевернулся, столкнувшись с Audi Q7, пострадали медработники.


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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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