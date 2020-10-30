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В Башкирии обнаружили тело пропавшего жителя Учалинского района Рафаэля Абдрахманова

В Башкирии обнаружили тело пропавшего жителя Учалинского района Рафаэля Абдрахманова

Учалинский район | 30 окт 2020 | 17:46

Волонтеры «Лиза Алерт» сегодня, 30 октября, сообщили, что найдено тело пропавшего более десяти дней назад жителя Учалинского района. 49-летний Рафаэль Абдрахманов погиб.

Напомним, ранее сообщалось, что о мужчине не было информации с 18 октября 2020 года. В тот день Рафаэль вышел из дома в деревне Кутуево и обратно не вернулся.

Приносим соболезнования близким и родным.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе пропала 13-летняя девушка Камилла Алпарова.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан»

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