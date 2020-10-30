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Житель Салавата умер на улице после выписки из ковид-госпиталя

Житель Салавата умер на улице после выписки из ковид-госпиталя

Салават | 30 окт 2020 | 18:01

В Салавате произошло шокирующее событие. Сегодня, 30 октября, в городе умер местный житель. ИА «Башинформ» сообщает, что за день до смерти мужчину выписали из ковид-госпиталя.



Горожанин в возрасте вышел из дома до магазина. Но дойти до места назначения ему было не суждено. Мужчина упал без сознания прямо на улице. Очевидцы сразу вызвали медиков, которые констатировали смерть горожанина.


За день до страшного события мужчину выписали из ковид-госпиталя в Салавате, в котором он проходил длительное лечение. Причина смерти несчастного не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что в одном из районов Башкирии, из-за возросших нагрузок, в психбольницу попала молодой врач.

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Источник: bash.news

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