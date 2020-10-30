В Абзелиловском районе неизвестные подпилили вековые кудрявые лиственницы, имеющие статус памятника природы

Абзелиловский район | 30 окт 2020 | 20:22

Недалеко от деревни Кужаново Абзелиловского района Башкортостана спилили уникальные кудрявые лиственницы. Об этом сообщает газета «Абзелил». Пострадали 11 деревьев векового возраста, которые имеют статус памятника природы.







Деревья находятся на поляне, которая является территорией отдыха, там расположены юрта, беседка, скамейка. Тревогу забили местные жители. Вандал, совершивший преступление, умело орудовал бензопилой, говорят очевидцы. Спилы сделаны по окружности ствола, на высоте 70-90 см от земли.

«Подпилил все 11 лиственниц и даже не забыл про ту, что растет за огороженной территорией. Рука явно была твердая, мужская, может, даже и орудовало несколько преступников. Во всем этом просто обязаны разобраться наши правоохранительные органы. Но то, что произошло — это не просто преступление, это какой-то коллапс», — возмущаются местные жители.

По их словам, даже в войну эти деревья не дали срубить на дрова — мерзли, голодали, но деревья не трогали. По словам сельчан, после этого деревья вряд ли смогут выжить.

«Совершенно варварское происшествие произошло, к сожалению, у нас в районе. Неизвестные лица подпилили все 11 уникальных лиственниц возле д. Кужаново. На месте работает следственно-оперативная группа. Мы обязательно найдем негодяев, которые ответят за свои деяния», — прокомментировал глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

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Фото: газета «Абзелил»