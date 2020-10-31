В Федоровском районе полуторагодовалый ребенок обварился в кипятке

Федоровский район | 31 окт 2020 | 10:44

В Башкирии полуторагодовалый ребенок был срочно госпитализирован с ожогами. Об этом сообщил собственный источник «КП-УФА» в правоохранительных органах.



По полученной информации, ребенка госпитализировали из Федоровки в уфимскую больницу 27 октября с 13% ожогами тела – пострадало туловище и нижние конечности. Сам малыш находился в шоке легкой степени.







Сотрудники правоохранительных органов установили, что около 21:00 мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Малыш выжил, но все еще находится в больнице.



Ранее сообщалось о том, что в Федоровском районе в пожаре погибли женщина с двумя детьми.





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