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В Федоровском районе полуторагодовалый ребенок обварился в кипятке

В Федоровском районе полуторагодовалый ребенок обварился в кипятке

Федоровский район | 31 окт 2020 | 10:44

В Башкирии полуторагодовалый ребенок был срочно госпитализирован с ожогами. Об этом сообщил собственный источник «КП-УФА» в правоохранительных органах.

По полученной информации, ребенка госпитализировали из Федоровки в уфимскую больницу 27 октября с 13% ожогами тела – пострадало туловище и нижние конечности. Сам малыш находился в шоке легкой степени.



Сотрудники правоохранительных органов установили, что около 21:00 мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Малыш выжил, но все еще находится в больнице.

Ранее сообщалось о том, что в Федоровском районе в пожаре погибли женщина с двумя детьми. 

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Источник: www.ufa.kp.ru

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