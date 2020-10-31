В Караидельском районе отчим 2 недели жестоко насиловал 7-летнюю девочку

Караидельский район | 31 окт 2020 | 10:53

В Башкирии в Караидельском района 43-летний мужчина две недели совершал насильственные действия сексуального характера над семилетней девочкой, передает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



Журналисты сообщили, что о произошедшем рассказала полиции 33-летняя мама девочки 28 октября. По словам женщины, подозреваемый является ее сожителем, и совершал развратные действия в отношении ее дочери в бане и доме в период с 15 до 28 октября.







Мужчину уже доставили в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и аресте.



Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе женщина, защищаясь от побоев, зарезала бывшего мужа.





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