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Авария в Ишимбае: женщина за рулем Renault Sandero Stepway столкнулась с Ford Mondeo

Авария в Ишимбае: женщина за рулем Renault Sandero Stepway столкнулась с Ford Mondeo

Ишимбайский район | 31 окт 2020 | 11:36

За прошедшие сутки на дорогах республики произошло восемь автомобильных аварий. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.



Так, накануне днем в городе Ишимбай в результате ДТП две местные жительницы попали в больницу. Авария произошла на пересечении улиц Блохина и Жукова. 36-летняя жительница за рулем иномарки Renault Sandero Stepway столкнулась с автомобилем марки Ford Mondeo, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате аварии две женщины 68 и 37 лет, находящиеся в разных автомобилях, были госпитализированы в больницу.


Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае будут судить бизнесмена, который пытался подорвать конкурента. Мужчина затаил обиду на конкурента по бизнесу в сфере установки газового оборудования в частных домах. Предприниматель заявил в полицию, что его фирма использовала поддельные документы, и конкурент решил ему отомстить.

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Источник: mkset.ru

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