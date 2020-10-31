Авария в Ишимбае: женщина за рулем Renault Sandero Stepway столкнулась с Ford Mondeo

Ишимбайский район | 31 окт 2020 | 11:36

За прошедшие сутки на дорогах республики произошло восемь автомобильных аварий. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.







Так, накануне днем в городе Ишимбай в результате ДТП две местные жительницы попали в больницу. Авария произошла на пересечении улиц Блохина и Жукова. 36-летняя жительница за рулем иномарки Renault Sandero Stepway столкнулась с автомобилем марки Ford Mondeo, за рулем которого находился 36-летний мужчина.



В результате аварии две женщины 68 и 37 лет, находящиеся в разных автомобилях, были госпитализированы в больницу.



Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае будут судить бизнесмена, который пытался подорвать конкурента. Мужчина затаил обиду на конкурента по бизнесу в сфере установки газового оборудования в частных домах. Предприниматель заявил в полицию, что его фирма использовала поддельные документы, и конкурент решил ему отомстить.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram