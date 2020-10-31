В Нефтекамске орудуют мошенницы, которые представляются сотрудницами теплосетей

Нефтекамск | 31 окт 2020 | 13:53

В Башкирии объявили в розыск двух женщин, представившихся сотрудниками теплосетей. Мошенницы обманули пенсионерку и скрылись.







В Нефтекамске в полицию обратилась 83-лентняя женщина. По ее словам, в квартиру к ней зашли две женщины, объяснив свой визит необходимостью проверки системы теплоснабжения. Однако, как только незнакомки покинули жилье пенсионерки, она обнаружила пропажу 190 тысяч рублей, которые хранились в разных комнатах. Также пропали золотые украшения.



Полиция объявила женщин в розыск. Если вы обладаете достоверной информацией о местонахождении подозреваемых или заметите их в своем дворе, полиция просит незамедлительно обратиться по номерам: дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), 8-999-741-11-89, 8-999-741-22-59.



Сюмбэль Валеева, Отдел МВД России по городу Нефтекамску:



- Убедительная просьба к гражданам, предупредите пожилых родственников, чтобы не пускали за порог неизвестных лиц, при появлении работников обслуживающих предприятий, проверяли удостоверения и звонили в организации, не передавали за услуги деньги из рук в руки.

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