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Авария в Туймазинском районе: на трассе столкнулись два грузовика | видео

Авария в Туймазинском районе: на трассе столкнулись два грузовика | видео

Туймазинский район | 31 окт 2020 | 17:17

Фура–рефрижератор и грузовик КамАЗ столкнулись в серьезном ДТП в Туймазинском районе Башкирии. Авария произошла сегодня, 31 октября, на перекрестке в сторону поселка Серафимовский. Оба большегруза улетели в кювет.

Кабины грузовиков буквально смяло в лепешку. На место выехали экстренные службы. О причинах ДТП и пострадавших не сообщается.



Ранее сообщалось о еще одной аварии в Туймазинском районе. Здесь, на 13 км дороги Туймазы-Октябрьский, 64-летняя женщина на отечественной «четырнадцатой» врезалась во впереди стоящий экскаватор-погрузчик Hidromek, который, предположительно, поворачивал налево и пропускал встречный транспорт.

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Источник: gtrk.tv

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