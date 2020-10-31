Авария в Туймазинском районе: на трассе столкнулись два грузовика | видео

Туймазинский район | 31 окт 2020 | 17:17

Фура–рефрижератор и грузовик КамАЗ столкнулись в серьезном ДТП в Туймазинском районе Башкирии. Авария произошла сегодня, 31 октября, на перекрестке в сторону поселка Серафимовский. Оба большегруза улетели в кювет.



Кабины грузовиков буквально смяло в лепешку. На место выехали экстренные службы. О причинах ДТП и пострадавших не сообщается.







Ранее сообщалось о еще одной аварии в Туймазинском районе. Здесь, на 13 км дороги Туймазы-Октябрьский, 64-летняя женщина на отечественной «четырнадцатой» врезалась во впереди стоящий экскаватор-погрузчик Hidromek, который, предположительно, поворачивал налево и пропускал встречный транспорт.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram