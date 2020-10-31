В Башкирии пропала жительница Белорецкого района Валентина Абакумова
Белорецкий район | 31 окт 2020 | 17:29
Сегодня, 31 октября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках попавшей 38-летней Валентины Абакумовой.
Сообщается, что женщина пропала в Кагарманово. О ее местонахождении ничего неизвестно с 15-го октября. Уточняется, что Валентина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, светло-русые волосы.
Была одета в черный кожаный пиджак, серые брюки, темно-синие кроссовки.
Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста по телефону 8 800 700 54 52.
Ранее, волонтеры сообщили, что в Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова. По информации поисковиков, девушка ушла из дома 29 октября и не вернулась.
Источник:
gorobzor.ru
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