В Башкирии пропала жительница Белорецкого района Валентина Абакумова

Белорецкий район | 31 окт 2020 | 17:29

Сегодня, 31 октября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках попавшей 38-летней Валентины Абакумовой.



Сообщается, что женщина пропала в Кагарманово. О ее местонахождении ничего неизвестно с 15-го октября. Уточняется, что Валентина нуждается в медицинской помощи.







Приметы: рост-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, светло-русые волосы.

Была одета в черный кожаный пиджак, серые брюки, темно-синие кроссовки.



Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста по телефону 8 800 700 54 52.



Ранее, волонтеры сообщили, что в Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова. По информации поисковиков, девушка ушла из дома 29 октября и не вернулась.





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