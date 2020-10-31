Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии пропала жительница Белорецкого района Валентина Абакумова

В Башкирии пропала жительница Белорецкого района Валентина Абакумова

В Башкирии пропала жительница Белорецкого района Валентина Абакумова

Белорецкий район | 31 окт 2020 | 17:29

Сегодня, 31 октября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках попавшей 38-летней Валентины Абакумовой.

Сообщается, что женщина пропала в Кагарманово. О ее местонахождении ничего неизвестно с 15-го октября. Уточняется, что Валентина нуждается в медицинской помощи. 



Приметы: рост-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, светло-русые волосы.
Была одета в черный кожаный пиджак, серые брюки, темно-синие кроссовки. 

Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста по телефону 8 800 700 54 52.

Ранее, волонтеры сообщили, что в Уфе пропала 20-летняя Дарья Сотникова. По информации поисковиков, девушка ушла из дома 29 октября и не вернулась.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: