Авария в Уфе: на Монументе Дружбы водитель на иномарке сбил женщину и улетел в кювет

Уфа | 31 окт 2020 | 21:15

ДТП с участием пешехода произошло в Уфе сегодня, 31 октября, напротив остановки «Монумент Дружбы». В полдень 21-летний уфимец за рулём «Volkswagen Polo» на улице Сочинская не справился с управлением и наехал на 59-летнюю женщину, которая стояла на остановке. После чего автомобиль съехал в кювет.







В результате ДТП пешеход с различными переломами госпитализирована. По предварительным данным, причиной аварии стали летние шины. Выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает ГИБДД РБ.



Ранее сообщалось о еще одной аварии в Уфе. На перекрестке улиц Баязита Бикбая и Сипайловская столкнулись «Ford Mondeo» и «Chevrolet Trailblazer GMT360». От удара внедорожник опрокинулся.





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