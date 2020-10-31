В Бирске бывший зэк ограбил пенсионерку

Бирский район | 31 окт 2020 | 21:23

В Башкирии напали на 70-летнюю пенсионерку прямо в подъезде. В итоге женщину госпитализировали.







Все случилось в Бирске. Грабитель напал на пожилую женщину в подъезде, отобрал пакет с продуктами и деньгами и скрылся. Из-за нападения женщина упала и получила травмы, с которыми ее позже госпитализировали.



Полиция смогла найти преступника. Оказалось, что нападавшим был 37-летний местный житель, который всего за 15 дней до преступления вышел из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.



Пресс-служба МВД по РБ:



- По предварительной версии, потерпевшая вышла с покупками из магазина и направилась домой. Все это время за ней следил подозреваемый. Мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде он выхватил у пенсионерки пакет и убежал. На шум выбежали соседи, они и вызвали полицию. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под стражей.

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