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В Бирске бывший зэк ограбил пенсионерку

В Бирске бывший зэк ограбил пенсионерку

Бирский район | 31 окт 2020 | 21:23

В Башкирии напали на 70-летнюю пенсионерку прямо в подъезде. В итоге женщину госпитализировали.



Все случилось в Бирске. Грабитель напал на пожилую женщину в подъезде, отобрал пакет с продуктами и деньгами и скрылся. Из-за нападения женщина упала и получила травмы, с которыми ее позже госпитализировали.

Полиция смогла найти преступника. Оказалось, что нападавшим был 37-летний местный житель, который всего за 15 дней до преступления вышел из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.


Пресс-служба МВД по РБ:

- По предварительной версии, потерпевшая вышла с покупками из магазина и направилась домой. Все это время за ней следил подозреваемый. Мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде он выхватил у пенсионерки пакет и убежал. На шум выбежали соседи, они и вызвали полицию. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под стражей.
Ранее сообщалось о том, что спасатели в Бирске отключили от газа многоквартирный дом из-за опасной ситуации.

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Источник: bash.news

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