В Башкирии произошло два смертельных ДТП

| 01 ноя 2020 | 10:52

Накануне в Башкирии случились два смертельных ДТП, унесших жизни двух человек. Об этом сообщают в ГИБДД по РБ.







Так, первый случай произошел на 24 км дороги Чишмы-Арслан-Мияки. 30-летний житель Альшеевского района, управляя ВАЗ-2114, наехал на 32-летнего местного жителя. После этого по пешеходу проехали попутные грузовик «Скания» и автомобиль «Дачия». Мужчина погиб на месте. По словам водителя отечественного автомобиля, пешеход выбежал на проезжую часть внезапно в неустановленном для перехода месте.



Еще одна трагедия произошла ночью в Стерлибашевском районе на 35 км дороги Стерлитамак-Федоровка. 23-летний водитель «Фольксваген Поло» съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи.



По обоим фактам начато разбирательство.



Ранее сообщалось об аварии в Уфе. На Монументе Дружбы водитель на иномарке сбил женщину и улетел в кювет. В результате ДТП пешеход с различными переломами госпитализирована.





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Фото: ГИБДД по РБ