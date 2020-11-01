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В Учалинском районе лжегазовики обокрали пенсионерку

В Учалинском районе лжегазовики обокрали пенсионерку

Учалинский район | 01 ноя 2020 | 11:52

В полицию Учалинского района обратилась 77-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные похитили из ее жилища шесть тысяч рублей.



Воришки действовали по классической схеме, один мужчина представился работником газовой службы и проник в дом.

- По словам посетителя, ему было необходимо проверить состояние газового оборудования, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Никаких документов удостоверяющие его полномочия он не представил, однако хозяйка пустила его в жилище. По предварительной версии, пока мужчина отвлекал пенсионерку, в квартире побывал другой злоумышленник, который и забрал деньги.


В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские ведут розыск преступника.

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Источник: www.sobkor02.ru

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