В Абзелиловском районе на восстановление кужановских лиственниц будут выделены средства

Абзелиловский район | 01 ноя 2020 | 21:27

На восстановление поврежденных вандалами 11 уникальных лиственниц близ деревни Кужаново Абзелиловского района Башкирии будут выделены средства. Об этом сообщил первый заместитель администрации Абзелиловского района Башкирии Руслан Халилов.



Напомним, неизвестные вандалы подпилили бензопилой уникальные реликтовые лиственницы. Кора деревьев повреждена по кругу.







По словам Руслана Халилова, местные общественники консультировались с московскими и уфимскими учеными, пока было решено замазать разрез смолой и замотать пленкой, чтобы защитить от воздействия кислорода.

«Всю полость заполнять составом не стали, ждем вердикта ученых. Сейчас главное — не навредить. Установили подпорки, чтобы от ветра под собственным весом не упали», — сказал чиновник.

Вчера, 31 октября, как только стало известно об акте вандализма, на поляну приехали активисты, неравнодушные люди из соседних районов, Уфы и Магнитогорска. Большую часть работ вчера выполнили их силами.



Руслан Халилов отметил, что по линии местного лесхоза будет выделено финансирование в необходимом объеме — на ГСМ, аренду техники.

- Обратился к министру лесного хозяйства РБ с просьбой принять меры по спасению лиственниц путем привлечения специалистов в этой области. Всех, кто видел подозрительных людей, машин в эти дни вблизи лиственниц, прошу откликнуться. Полезна любая информация. Мы обязаны найти и наказать этих злодеев по всей строгости закона», — написал он на своей странице в соцсетях.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Яндекс