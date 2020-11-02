В Туймазах мужчина надругался над молодой женщиной и ее пятилетней дочерью

Туймазинский район | 02 ноя 2020 | 09:18

В Башкирии задержали извращенца, который надругался над молодой женщиной и ее пятилетней дочерью.







Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», в минувшую пятницу в полицию обратилась 27-летняя жительница Туймазов и заявила, что ее 35-летний безработный сосед, проживающий в соседнем доме, совершил непотребства в отношении нее и ее маленькой дочери. Следователи немедленно задержали мужчину и доставили его в отделение, где он не стал отпираться и чистосердечно во всем признался.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет». Мужчина арестован, - уточнил наш собеседник.



Напомним, что похожая история произошла на днях в Караидельском районе Башкирии. Там 43-летний мужчина две недели развращал семилетнюю дочь своей сожительницы. Когда о случившемся узнала мать девочки, она немедленно сообщила в полицию. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи.





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