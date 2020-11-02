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В Кумертау владелец собаки, спасая своего питомца из ямы, едва не погиб сам

В Кумертау владелец собаки, спасая своего питомца из ямы, едва не погиб сам

Кумертау | 02 ноя 2020 | 09:25

Собака упала в яму с водой старых очистных сооружений во время выгула, и хозяин бросился её на помощь, но вытащив питомца, сам упал в воду в Кумертау 1 ноября. Об этом сообщает госкомитет по ЧС.



К счастью, мужчина был со своим знакомым, который скинул вниз веревку и удержал товарища на поверхности воды. Затем мужчина обратился в «112».

На помощь выехали спасатели госкомитета и помогли мужчине, попавшему в беду.

«Будь он один, то погиб бы. По бетонным стенам на такой глубине не выбраться, вода холодная. Все обошлось. Все участники «неудачной» прогулки остались живы», - отметили спасатели.


Ранее сообщалось о том, как жители Агидели спасли маленькую девочку из лап агрессивной собаки. Кадры с произошедшим выложили очевидцы в социальных сетях.

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Источник: ufa.aif.ru

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