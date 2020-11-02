Авария в Благоварском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил 80-летнего жителя

В минувшее воскресенье ДТП унесло жизнь 80-летнего жителя Благоварского района. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под машину.
Трагедия произошла в селе Зурбуляк на Зурбулякской улице. Пенсионер переходил дорогу, когда его сбила «Шевроле Нива» под управлением 29-летнего сельчанина. Пожилой пешеход получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.
Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано шесть аварий с одним погибшим и пятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 44 нетрезвых водителя и разыскали четыре угнанных ранее автомобиля.