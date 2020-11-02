Авария в Благоварском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил 80-летнего жителя

Благоварский район | 02 ноя 2020 | 09:37

В минувшее воскресенье ДТП унесло жизнь 80-летнего жителя Благоварского района. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под машину.



Трагедия произошла в селе Зурбуляк на Зурбулякской улице. Пенсионер переходил дорогу, когда его сбила «Шевроле Нива» под управлением 29-летнего сельчанина. Пожилой пешеход получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.







Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано шесть аварий с одним погибшим и пятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 44 нетрезвых водителя и разыскали четыре угнанных ранее автомобиля.



Накануне в Башкирии случились два смертельных ДТП, унесших жизни двух человек. Об этом сообщают в ГИБДД по РБ.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ