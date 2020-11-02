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Авария в Иглинском районе: «Лада Веста» столкнулась со встречным грузовиком Mercedes-Benz, погибли двое

Авария в Иглинском районе: «Лада Веста» столкнулась со встречным грузовиком Mercedes-Benz, погибли двое

Иглинский район | 02 ноя 2020 | 10:06

Сегодня, 2 ноября, в 9 часов утра произошла страшная авария в Иглинском районе. О происшествии сообщили в УГИБДД МВД по РБ.



На 1535 километре трассы Самара – Уфа – Челябинск отечественная «Лада Веста» столкнулась со встречным грузовиком Mercedes-Benz. За рулем легковушки находился 66-летний житель Кигинского района. Фурой управлял 46-летний гражданин Саратовской области.
В результате столкновения жертвами аварии стали 2 человека – водитель и пассажир отечественного автомобиля. Оба скончались до приезда скорой помощи. В данный момент на месте аварии работают правоохранительные органы. Они установят причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на 7 лет осудили таксиста, насмерть сбившего в селе Иглино 15-летнюю девушку.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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