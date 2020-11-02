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В Туймазинском районе на угнанном автомобиле погиб 15-летний подросток

В Туймазинском районе на угнанном автомобиле погиб 15-летний подросток

Туймазинский район | 02 ноя 2020 | 15:35

Сегодня, 2 ноября 2020 года, в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим подростком. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла около 6:30 часов на 1290 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.



По одной из версий, 15-летний житель города Октябрьский ночью, без ведома родителей, сел за руль «Рено Сандеро» покататься со своим 12-летним приятелем. Со слов пассажира, они прокатились по городу, а затем решили испытать автомобиль на федеральной трассе.

Школьники разогнали автомобиль до 160 километров в час, не справившись с управлением, наехали на дорожное ограждение и опрокинулись. В результате ДТП оба были доставлены в больницу. Позже девятиклассник, сидевший за рулем, скончался на больничной койке.


По данному факту начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазах мужчина надругался над молодой женщиной и ее пятилетней дочерью.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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