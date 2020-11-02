В Туймазинском районе на угнанном автомобиле погиб 15-летний подросток

Туймазинский район | 02 ноя 2020 | 15:35

Сегодня, 2 ноября 2020 года, в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим подростком. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла около 6:30 часов на 1290 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.







По одной из версий, 15-летний житель города Октябрьский ночью, без ведома родителей, сел за руль «Рено Сандеро» покататься со своим 12-летним приятелем. Со слов пассажира, они прокатились по городу, а затем решили испытать автомобиль на федеральной трассе.



Школьники разогнали автомобиль до 160 километров в час, не справившись с управлением, наехали на дорожное ограждение и опрокинулись. В результате ДТП оба были доставлены в больницу. Позже девятиклассник, сидевший за рулем, скончался на больничной койке.



По данному факту начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазах мужчина надругался над молодой женщиной и ее пятилетней дочерью.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: УГИБДД МВД по РБ