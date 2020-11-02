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В Белебеевском районе 25-летняя девушка ножом заколола собственную мать

В Белебеевском районе 25-летняя девушка ножом заколола собственную мать

Белебеевский район | 02 ноя 2020 | 15:52

В Башкирии 25-летнюю девушку подозревают в убийстве собственной матери. Соответствующую информацию подтвердили в следкоме республики.



Инцидент произошёл 30 октября в посёлке Приютово Белебеевского района. По имеющейся информации, молодая девушка и её 52-летняя мать вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой дочь схватила нож и нанесла родительнице несколько ударов в область груди. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Полицейским удалось задержать подозреваемую. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отмечается, что ранее преступница уже привлекалась к ответственности за кражу. В настоящий момент девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Ранее сообщалось о том, что в Белебее каменщик получил тяжелую травму, сорвавшись с 4 этажа. По информации Гострудинспекции, несчастный случай произошел 26 октября в Белебее с работником ООО «Строй-Дом».

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Источник: ufa.aif.ru

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