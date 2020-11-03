В Белорецке опора ЛЭП упала вместе с электрослесарем

Белорецкий район | 03 ноя 2020 | 10:17

Гострудинспекция Башкирии расследует смертельный несчастный случай, который произошел 1 ноября в Белорецке.



Трагедия произошла с работником белорецкого ООО «Пугачевский карьер» во время монтажа линии электропередачи в карьере Пугачевского месторождения флюсовых известняков.







Предположительно, во время выполнения работ по установке опоры ЛЭП она упала вместе с электрослесарем. Работник ждал наверху подачи провода.



В результате полученных травм 46-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.



Трудинспекторы должны установить причины случившегося, сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось о групповом смертельном случае, который произошел на электростанции в Бирском районе Башкирии. Погибло двое работников Бирского РЭС ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». Им было всего по 33 года.





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