ДТП в Кармаскалинском районе: автоледи насмерть задавила пьяного мужчину | видео
Кармаскалинский район | 03 ноя 2020 | 11:04
Смертельное ДТП с пешеходом произошло 2 ноября ближе к вечеру в Кармаскалинском районе Башкирии. На 8 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук Чишма под колеса автомобиля «Skoda Octavia» попал 43-летний местный житель. Предположительно, он был пьян и сидел прямо на дороге.
В результате пешеход скончался на месте происшествия.
По словам 43-летней автоледи, она ехала с небольшой скоростью, но в свете фар ничего не увидела:
Добавим, всего 2 ноября на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 4 человека погибли и 6 получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что 2 ноября 2020 года, в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим подростком. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла около 6:30 часов на 1290 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск