ДТП в Кармаскалинском районе: автоледи насмерть задавила пьяного мужчину | видео

Кармаскалинский район | 03 ноя 2020 | 11:04

Смертельное ДТП с пешеходом произошло 2 ноября ближе к вечеру в Кармаскалинском районе Башкирии. На 8 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук Чишма под колеса автомобиля «Skoda Octavia» попал 43-летний местный житель. Предположительно, он был пьян и сидел прямо на дороге.





В результате пешеход скончался на месте происшествия.



По словам 43-летней автоледи, она ехала с небольшой скоростью, но в свете фар ничего не увидела:

- Ехала из деревни в город с сестрой и папой примерно со скоростью 70 километров в час. Почувствовала удар с левой стороны. Первая мысль была: какое-то животное врезалось. Кого-то будто переехала, какое-то препятствие – этого не было. Машину немного повело вправо. Он не двигался. Если бы двигался, мельтешение какое-то было бы. Он или сидел, или лежал. Потому и подумала сначала, что животное. Никого в поле зрения света я не увидела…

Начато разбирательство, все обстоятельства ДТП выясняются.



Добавим, всего 2 ноября на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 4 человека погибли и 6 получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что 2 ноября 2020 года, в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим подростком. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла около 6:30 часов на 1290 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск

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