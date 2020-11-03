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В Чекмагушевском и Баймакском районах в пожарах погибли люди

В Чекмагушевском и Баймакском районах в пожарах погибли люди

| 03 ноя 2020 | 12:33

В 00:58 вторника загорелся жилой бревенчатый дом по улице Родниковой в селе Каргалы Чекмагушевского района. К 02:14 пожарные полностью справились с огнем. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен погибший мужчина 1970 года рождения.



Примерно в это же время произошел пожар в другой части республики – в летнем домике по улице Баймакской в селе Нигаматово Баймакского района. Огонь охватил всю времянку размером 5х4 м. За полчаса открытое горение было ликвидировано. На пепелище найден погибший, личность его устанавливается.

Причины пожаров и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.


Ранее сообщалось о том, что в Давлекановском районе в собственном доме сгорели две женщины.

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Источник: gtrk.tv

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