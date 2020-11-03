В Иглинском районе бездомный до смерти избил пенсионера

Иглинский район | 03 ноя 2020 | 18:49

Жуткое преступление произошло в селе Чуваш-Кубово Иглинского района. Местные медики обратились в полицию, когда к ним доставили сильно избитого 71-летнего мужчину. 25 октября несчастный умер на больничной койке.







Как сообщает СК РФ по РБ, мужчина был избит 38-летним знакомым. Ещё 17 октября между товарищами произошёл конфликт. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент 38-летний мужчина начал избивать старшего знакомого. Через 4 дня пострадавшему пенсионеру стало хуже, его срочно госпитализировали, а ещё через 4 дня он скончался на больничной койке от полученных травм.



Узнав о скоропостижной смерти 71-летнего знакомого, обвиняемый попытался скрыться. Оказалось, он не имеет постоянного места жительства. Его объявили в федеральный розыск, а уже через пару дней нашли на территории Уфы.



Пресс-служба СК РФ по РБ:



В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось об аварии в Иглинском районе. Здесь водитель «Лады Веста» столкнулся со встречным грузовиком Mercedes-Benz, погибли двое.





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