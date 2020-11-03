В Иглинском районе бездомный до смерти избил пенсионера
Иглинский район | 03 ноя 2020 | 18:49
Жуткое преступление произошло в селе Чуваш-Кубово Иглинского района. Местные медики обратились в полицию, когда к ним доставили сильно избитого 71-летнего мужчину. 25 октября несчастный умер на больничной койке.
Как сообщает СК РФ по РБ, мужчина был избит 38-летним знакомым. Ещё 17 октября между товарищами произошёл конфликт. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент 38-летний мужчина начал избивать старшего знакомого. Через 4 дня пострадавшему пенсионеру стало хуже, его срочно госпитализировали, а ещё через 4 дня он скончался на больничной койке от полученных травм.
Узнав о скоропостижной смерти 71-летнего знакомого, обвиняемый попытался скрыться. Оказалось, он не имеет постоянного места жительства. Его объявили в федеральный розыск, а уже через пару дней нашли на территории Уфы.
Пресс-служба СК РФ по РБ:
Ранее сообщалось об аварии в Иглинском районе. Здесь водитель «Лады Веста» столкнулся со встречным грузовиком Mercedes-Benz, погибли двое.