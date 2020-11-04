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В Уфе неизвестный водитель нарушив ПДД, сбил сотрудника ДПС и скрылся

В Уфе неизвестный водитель нарушив ПДД, сбил сотрудника ДПС и скрылся

Уфа | 04 ноя 2020 | 10:32

В Уфе полиция устанавливает личность водителя элитного авто, который грубо нарушил ПДД, а на требование остановиться скрылся, сбив по пути сотрудника дорожно-постовой службы.



Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, инцидент произошел 3 ноября днем на улице Менделеева.

Во время несения службы заместитель командира взвода Полка ДПС столичного ГИБДД заметил автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого грубо нарушал Правила дорожного движения. На требования остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение. При этом водитель сбил стража порядка с ног и уехал, не остановившись.

Сотрудник полиции получил ушибы и обратился за помощью к медикам.

- В настоящее время устанавливается личность водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — комментирует ведомство.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии в самом центре в заброшенном сарае на улице Ивана Якутова найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

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Источник: gtrk.tv

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