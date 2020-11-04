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В Уфе два молодых человека ночью ограбили магазин с продуктами

В Уфе два молодых человека ночью ограбили магазин с продуктами

Уфа | 04 ноя 2020 | 10:52

В уфимской Черниковке местная шпана ночью ограбила магазин, разбив окно кирпичом. Подозреваемых задержали. Ими ранее оказались ранее судимые местные жители 15 и 19 лет.



Объектом для разбоя молодые люди выбрали магазин по розливу пива на улице Машиностроителей. Причем идея ограбить точку пришла спонтанно, когда подростки проходили мимо. Злоумышленники разбили окно и не торопясь собрали себе пива и продуктов на сумму более 60 тысяч рублей, а также забрали из кассы 2 тысячи рублей.

- В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба молодых человека находятся под подпиской о невыезде, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе неизвестный водитель нарушив ПДД, сбил сотрудника ДПС и скрылся. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, инцидент произошел 3 ноября днем на улице Менделеева.

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Источник: gtrk.tv

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