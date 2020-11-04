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В Белорецке арестовали семейного дебошира

В Белорецке арестовали семейного дебошира

Белорецкий район | 04 ноя 2020 | 10:57

В Башкирии задержали дебошира, который много лет издевался над супругой. Терпение женщины лопнуло, и она решила вызвать полицию.

Произошло все в Белорецке. Мужчина вернулся домой поздно ночью в пьяном состоянии. Разбудив свою 66-летнюю супругу, он начал требовать денег на алкоголь и скандалить. Женщина отказала. После этого дебошир схватил нож и начал гонять супругу. Женщина испугалась и выбежала на улицу, после чего сразу вызвали правоохранителей.



Оказалось, что такое выходки своего мужа женщина терпит уже давно.

Лейсан Кашбиева, старший дознаватель Отдела МВД России по Белорецкому району, майор полиции:

- Потерпевшая пояснила, что такое поведение своего мужа терпит уже много лет, надеясь, что с возрастом одумается, но только ее надежды не оправдываются, агрессия с каждым разом возрастает.
Как сообщают в МВД, сейчас в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ.


Ранее сообщалось о смертельном несчастном  случае, который произошел 1 ноября в Белорецке. Трагедия произошла с работником белорецкого ООО «Пугачевский карьер» во время монтажа линии электропередачи в карьере Пугачевского месторождения флюсовых известняков.

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Источник: bash.news

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