Житель Мечетлинского района вооружившись ножом попытался ограбить магазин

Мечетлинский район | 04 ноя 2020 | 11:52

Вооруженное нападение на магазин в селе Алегазово Мечетлинского района Башкирии стало предметом для возбуждения уголовного дела. 44-летний мужчина напился и пришел в ларек с ножом. Холодное оружие он приставил к продавщице и требовал денег.







Чуть позднее выяснилось, что ранее судимый за тяжкое преступление не взял ни копейки. 55-летняя сотрудница магазина замерла от страха и промолвила только то, что сейчас вызовет полицию.



«Обозленный налетчик подошел к холодильнику, взял банку пива и выпил ее залпом. Пустую тару он хлестко и вызывающе поставил на прилавок перед и без того перепуганной женщиной. После этого он просто сел у входа и стал дожидаться полицейских», — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.



Подозреваемого сейчас допрашивает следователь. Его уже заключили под стражу.



Ранее сообщалось об аварии в Мечетлинском районе: водитель грузовика сбил пенсионерку на Daewoo Matiz, женщина погибла.





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