Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись легковушка и три большегруза, погиб человек

Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись легковушка и три большегруза, погиб человек

Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись легковушка и три большегруза, погиб человек

Иглинский район | 04 ноя 2020 | 13:33

Сегодня, 4 ноября, около полудня в Иглинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП.



На 1513 километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Lifan», КАМаз и две фуры. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате аварии пассажирка легковушки, 44-летняя жительница Уфы, скончалась на месте. Водителя иномарки госпитализировали в ближайшую больницу.

О том, пострадал ли кто-то из водителей большегрузов не сообщается.

Как отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Башкирии, сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.


Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе бездомный до смерти избил пенсионера. Ещё 17 октября между товарищами произошёл конфликт. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент 38-летний мужчина начал избивать старшего знакомого.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: