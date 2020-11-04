Авария в Иглинском районе: на трассе столкнулись легковушка и три большегруза, погиб человек

Иглинский район | 04 ноя 2020 | 13:33

Сегодня, 4 ноября, около полудня в Иглинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП.







На 1513 километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Lifan», КАМаз и две фуры. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате аварии пассажирка легковушки, 44-летняя жительница Уфы, скончалась на месте. Водителя иномарки госпитализировали в ближайшую больницу.



О том, пострадал ли кто-то из водителей большегрузов не сообщается.



Как отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Башкирии, сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе бездомный до смерти избил пенсионера. Ещё 17 октября между товарищами произошёл конфликт. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент 38-летний мужчина начал избивать старшего знакомого.





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