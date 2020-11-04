В Салавате 16-летний подросток скончался после драки с девятиклассником

Салават | 04 ноя 2020 | 17:29

Драка между школьниками в городе Салавате в Башкирии закончилась смертью одного из участников конфликта.







Как сообщил источник в правоохранительных органах, на одной из улиц города в ходе словесной ссоры 15-летний ученик девятого класса местной школы подрался со своим сверстником. В ходе драки после нескольких ударов подросток упал на землю и потерял сознание. Вскоре он скончался до приезда скорой помощи.



Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза для установления причин смерти подростка. Органами следственного управления СКР проводится доследственная проверка, опрашиваются свидетели произошедшего.



Ранее в Салавате произошло шокирующее событие. 30 октября, в городе умер местный житель. Сообщается, что за день до смерти мужчину выписали из ковид-госпиталя.





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