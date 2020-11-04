В Куюргазинском районе умер месячный ребенок

Куюргазинский район | 04 ноя 2020 | 17:36

На днях в деревне Мамбеткулово, что в Куюргазинском районе Башкирии, родители обнаружили бездыханное тело своего месячного ребенка.







Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле малыша не обнаружили никаких видимых телесных повреждений. Известно, что родные увидели, что ребенок не дышит утром, 30 октября.



По словам собеседника, рядом с кроваткой малыша обнаружили стеклянный сосуд с жидкостью «Аквадетрим». Сейчас его изъяли для экспертизы. Прибывшие на место оперативники и следователи так и не приняли решение что делать дальше. Возможно, ситуация с загадочной гибелью ребенка прояснится после судебно-медицинской экспертизы.



Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе нашли задушенным 7-месячного малыша. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по РБ, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».





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