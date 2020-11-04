Задержанный в Башкирии преступник признался в убийстве женщины в Миякинском районе
Миякинский район | 04 ноя 2020 | 19:19
На днях сотрудники правоохранительных органов в Стерлитамаке в ходе допроса выяснили, что арестованный ранее по подозрению в изнасиловании мужчина, признался в убийстве своей знакомой.
Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в органах, находящийся под следствием житель Стерлитамака признался, что убил и расчленил 43-летнюю женщину, у которой осталась 18-летняя дочка.
По словам собеседника, стерлитамаковец спрятал останки несчастной в нескольких километрах от одной из деревень в Миякинском районе Башкирии. Он сбросил части тела в лесу и присыпал листьями. В результате их нашли дикие звери и стали их обгладывать. Вскоре останки нашли местные жители.
Как пояснил изданию собственный источник в правоохранительных органах, убитая женщина долгое время числилась пропавшей без вести.
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