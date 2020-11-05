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Авария в Аургазинском районе: столкнулись встречные Hyundai Solaris, грузовик и «ВАЗ-2114», погибла женщина

Авария в Аургазинском районе: столкнулись встречные Hyundai Solaris, грузовик и «ВАЗ-2114», погибла женщина

Аургазинский район | 05 ноя 2020 | 10:08

В Аургазинском районе Башкирии накануне вечером на 67 км автодороги Уфа — Оренбург произошло смертельное ДТП.



По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 31-летняя жительница Уфимского района, двигаясь за рулём Hyundai Solaris в направлении Оренбурга, предположительно, на месте дорожных работ, столкнулась со встречным грузовиком Isuzu. После грузовик столкнулся со встречным «ВАЗ-2114».

В дорожном происшествии водитель Hyundai скончалась на месте, 34-летний водитель отечественного автомобиля из Стерлитамака и его пассажир госпитализированы. Сотрудники ГИБДД ведут разбирательство.


За сутки инспекторы ДПС выявили более 2300 нарушений ПДД, задержали 40 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Туймазинском районе, в которой погиб водитель "Лады Калина" врезавшись в грузовик "Нефаз".

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ | Видео: ГИБДД РБ

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