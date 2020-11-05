В Белорецком районе вандалы попытались поджечь поклонный крест православного храма

Белорецкий район | 05 ноя 2020 | 16:44

В ночь с 3 на 4 ноября вандалы попытались поджечь поклонный крест на месте алтаря старого Свято-Троицкого храма в селе Узян Белорецкого района.







Двумя днями ранее активистка Рамиля Саитова опубликовала в соцсетях видео с требованием снести православный крест – как и все другие на Урале – для проведения на этом месте йыйына – народного схода.В своих очередных скандальных видеообращениях Саитова призвала сносить все кресты на территории республики, и в частности – металлический крест в деревне Узян. По ее словам, он установлен вне закона и вразрез с конституцией региона, которая провозглашает Башкортостан светским государством.



По данным совета по государственно-конфессиональным отношениям Башкирии, объект установлен в 2016 году после обращения жителей села и настоятеля местного Свято-Вениаминовского храма Виталия Новокрещенова. Решение об установке поклонного креста рассмотрели члены комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений при районной администрации. Больше того, 14 июня 2016 года в деревне состоялся сход граждан, которые оставили больше 400 подписей в поддержку инициативы.



Однако, требование убрать религиозный символ стало не первым – 10 февраля этого года суд рассмотрел подобное заявление от жителя Белорецкого района Явдата Зайнышева. Однако тогда Фемида его требования отклонила, и крест остался на прежнем месте.



- Суд установил, что религиозный символ установлен на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, жизни и здоровью граждан не угрожает, - отмечается в решении суда.









Истец попытался обжаловать решение в Верховном суде республики, но вновь получил отказ. Теперь же своей миссией уничтожить православный символ сделала одиозная активистка Рамиля Саитова. Она объявила, что 12 декабря этого года в деревне Узян состоится народное собрание «башкортов», и к этому моменту крест уже должен быть снесен.

- Если администрация не исполнит наше требование, то мы будем демонтировать крест сами, - заявила она.

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