Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Житель Стерлитамака в порыве гнева убил собственную жену

Житель Стерлитамака в порыве гнева убил собственную жену

Житель Стерлитамака в порыве гнева убил собственную жену

Стерлитамакский район | 05 ноя 2020 | 17:23

Страшное преступление произошло в Стерлитамаке. В частном доме было найдено бездыханное тело 60-летней женщины и её 59-летний супруг без сознания. Оказалось, в доме произошла кровавая драма.



26 октября между супругами произошёл конфликт. Мужчина не смог стерпеть причиненной моральной травмы, поэтому схватил нож и ударил им супругу в шею. Женщина скончалась на месте происшествия. Осознав содеянное, мужчина решил последовать за убитой возлюбленной.

Однако через несколько часов тела супругов обнаружили их родственники и обратились в больницу. Благодаря оперативной помощи врачей мужчину удалось спасти.

Пресс-служба СК РФ по РБ:

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

Ранее сообщалось о том, что задержанный в Башкирии преступник признался в убийстве женщины в Миякинском районе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: