Житель Стерлитамака в порыве гнева убил собственную жену

Стерлитамакский район | 05 ноя 2020 | 17:23

Страшное преступление произошло в Стерлитамаке. В частном доме было найдено бездыханное тело 60-летней женщины и её 59-летний супруг без сознания. Оказалось, в доме произошла кровавая драма.







26 октября между супругами произошёл конфликт. Мужчина не смог стерпеть причиненной моральной травмы, поэтому схватил нож и ударил им супругу в шею. Женщина скончалась на месте происшествия. Осознав содеянное, мужчина решил последовать за убитой возлюбленной.



Однако через несколько часов тела супругов обнаружили их родственники и обратились в больницу. Благодаря оперативной помощи врачей мужчину удалось спасти.



Пресс-служба СК РФ по РБ:



- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

Ранее сообщалось о том, что задержанный в Башкирии преступник признался в убийстве женщины в Миякинском районе.





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