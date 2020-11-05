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В Зилаирском районе в пожаре заживо сгорел 72-летний пенсионер

В Зилаирском районе в пожаре заживо сгорел 72-летний пенсионер

| 05 ноя 2020 | 21:52

Вчера, 4 ноября, в Зилаирском районе Башкирии произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.

На место происшествия прибыли спецслужбы. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили труп 72-летнего пенсионера.



В настоящее время устанавливается предполагаемая причина пожара. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в одном из сел Зилаирского район Башкирии с собой покончил 15-летний подросток. По данным собеседника, юноша гостил у своей бабушки на даче – именно она и обнаружила его тело на территории личного хозяйства вечером.

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Источник: bash.news

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