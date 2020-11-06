Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Дуванском районе: водитель «Газель Некст» насмерть сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ | видео

ДТП в Дуванском районе: водитель «Газель Некст» насмерть сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ | видео

ДТП в Дуванском районе: водитель «Газель Некст» насмерть сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ | видео

Дуванский район | 06 ноя 2020 | 11:12

Днем 5 октября смертельное ДТП случилось на территории Дуванского района Башкирии. На 75 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит в результате наезда погиб 31-летний мужчина.

35-летний водитель авто «Газель Некст» сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ». К несчастью, 31-летний рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.



Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано восемь аварий с двумя погибшими и восемью пострадавшими. Автоинспекторы пресекли больше 2400 нарушений ПДД и задержали 30 водителей в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: