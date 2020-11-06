ДТП в Дуванском районе: водитель «Газель Некст» насмерть сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ | видео
Дуванский район | 06 ноя 2020 | 11:12
Днем 5 октября смертельное ДТП случилось на территории Дуванского района Башкирии. На 75 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит в результате наезда погиб 31-летний мужчина.
35-летний водитель авто «Газель Некст» сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ». К несчастью, 31-летний рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.
Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано восемь аварий с двумя погибшими и восемью пострадавшими. Автоинспекторы пресекли больше 2400 нарушений ПДД и задержали 30 водителей в нетрезвом виде.
Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника.
Источник:
www.sobkor02.ru
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"
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