ДТП в Дуванском районе: водитель «Газель Некст» насмерть сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ | видео

Дуванский район | 06 ноя 2020 | 11:12

Днем 5 октября смертельное ДТП случилось на территории Дуванского района Башкирии. На 75 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит в результате наезда погиб 31-летний мужчина.



35-летний водитель авто «Газель Некст» сбил дорожного рабочего, после чего протаранил «УАЗ». К несчастью, 31-летний рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.





Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано восемь аварий с двумя погибшими и восемью пострадавшими. Автоинспекторы пресекли больше 2400 нарушений ПДД и задержали 30 водителей в нетрезвом виде.



Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"