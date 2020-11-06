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В Уфе пьяный водитель «Hyundai Ix35» устроил массовое ДТП с участием 3 автомобилей

В Уфе пьяный водитель «Hyundai Ix35» устроил массовое ДТП с участием 3 автомобилей

Уфа | 06 ноя 2020 | 11:36

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Уфе вчера, 05 ноября, около 22.00, сообщили в городском отделе ГИБДД.



По данным Госавтоинспекции, 47-летний водитель, за рулем автомобиля «Hyundai Ix35», следуя по улице Чернышевского в сторону улицы Госпитальная, совершил столкновение с припаркованной автомашиной «Kia Rio». После чего, автомобиль «Hyundai» допустил наезд на припаркованные автомашины «Toyota Rav 4» и «Nissan X-Trail».

В результате массового ДТП водитель автомобиля «Hyundai» госпитализирован с травмой головы. Несмотря на имеющиеся признаки алкогольного опьянения водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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Ранее сообщалось об аварии в Хайбуллинском районе, где столкнулись встречные «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2109». Смертельные травмы при столкновении получил 34-летний пассажир.

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Источник: sterlegrad.ru

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